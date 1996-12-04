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Fallecen de un infarto decenas de gallinas por la música de una boda

Fallecen de un infarto decenas de gallinas por la música de una boda

Al menos 140 pollos han muerto en la India tras la celebración de una boda junto a la granja avícola en la que eran criadas. El propietario de la instalación denunció el caso a la Policía y el resultado de la investigación fue claro: los resultados de la necropsia sugerían que los animales habían muerto de insuficiencia cardíaca relacionada con un estrés agudo.

Al parecer, la música a todo volumen de un DJ durante la celebración nupcial lo había provocado.

| etiquetas: gallinas , boda , música , infarto
4 0 1 K 22 aves
7 comentarios
4 0 1 K 22 aves
manzitor #7 manzitor
Algo parecido pasó en España con conejos junto a un polígono de tiro del ministerio, y le tocó pagar. Defensa abonará una indemnización por la muerte de conejos estresados
elpais.com/diario/1996/12/04/sociedad/849654014_850215.html
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#1 pcmaster
Un pollicidio en toda regla.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 una matanza de la polla.
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Chinchorro #3 Chinchorro
Pone la piel de gallina.
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Kamillerix #6 Kamillerix
La gallina!
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Spirito #4 Spirito
Metió la pata en el gallinero.
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Spirito #5 Spirito
¿Tiene o no tiene huevos la pollada?
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menéame