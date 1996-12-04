Fallecen de un infarto decenas de gallinas por la música de una boda

Al menos 140 pollos han muerto en la India tras la celebración de una boda junto a la granja avícola en la que eran criadas. El propietario de la instalación denunció el caso a la Policía y el resultado de la investigación fue claro: los resultados de la necropsia sugerían que los animales habían muerto de insuficiencia cardíaca relacionada con un estrés agudo.



Al parecer, la música a todo volumen de un DJ durante la celebración nupcial lo había provocado.