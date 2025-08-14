Fallecen dos bebés prematuros tras un parto inesperado en un tren hacia Madrid

Dos bebés prematuros han perdido la vida después de que su madre diese a luz de forma inesperada este martes en un tren que viajaba desde el sur de España hacia la estación de Chamartín, en Madrid. El trágico suceso ocurrió cuando la mujer, embarazada de 23 semanas, se encontraba en pleno viaje y no pudo llegar a tiempo a un centro hospitalario. Los servicios médicos se desplazaron con rapidez, pero la inmadurez de los órganos de los bebés hizo imposible que sobrevivieran.