Fallecen dos bebés prematuros tras un parto inesperado en un tren hacia Madrid

Dos bebés prematuros han perdido la vida después de que su madre diese a luz de forma inesperada este martes en un tren que viajaba desde el sur de España hacia la estación de Chamartín, en Madrid. El trágico suceso ocurrió cuando la mujer, embarazada de 23 semanas, se encontraba en pleno viaje y no pudo llegar a tiempo a un centro hospitalario. Los servicios médicos se desplazaron con rapidez, pero la inmadurez de los órganos de los bebés hizo imposible que sobrevivieran.

5 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El tren tuvo que detenerse en la estación de Almuradiel, ubicada en la provincia de Ciudad Real, debido al inminente parto de la mujer.
1 K 33
alpoza #2 alpoza
Pobre Puente, le crecen los enanos.
1 K 9
#4 Meinhard
#2 Pretendes hacer gracia? Que patético.
0 K 11
#5 tobruk1234
#2 Hay personas indeseables y luego estas tú. Que tendrá que ver el fallecimiento de dos niños con el ministro.
0 K 7
#3 brandao
necesidad de subir a esta web sucesos horribles de tipo, bebés prematuros muriendo de forma natural
0 K 8

