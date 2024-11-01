Fallece una de las tres víctimas por la explosión de la planta de residuos sanitarios de Socuéllamos

Tal y como confirman fuentes cercanas, ha fallecido esta tarde una de las tres víctimas de la explosión de la planta de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos. Se trata de una mujer de 51 años que ha requerido ser trasladada en helicóptero medicalizado al hospital universitario de Ciudad Real. Hay otras dos personas heridas de gravedad; en concreto un varón de 58 años que ha sido trasladado al hospital universitario de Albacete y otro joven de 31 que ha sido trasladado en helicóptero sanitario hasta el hospital madrileño de La Paz.