Fallece un niño de 13 años tras sufrir un accidente con un patinete que conducía en un municipio de Sevilla

La principal hipótesis es que el menor se distrajo y chocó contra un vehículo que estaba aparcado. En el siniestro otro chicho de la misma edad, que iba de pasajero, resultó herido

Fedorito #2 Fedorito
Los patinetes no son juguetes para niños de 13 años, seguramente tampoco llevaría protección ninguna.
D.E.P
#8 soberao
#2 Hombre, con 13 años un patinete sí debería ser para esa edad, habría que ver qué tipo de patinete llevaba, porque hay patinetes y "patinetes" que vuelan.
#11 Jodere
#8 Y encima con pasajero.
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#5 Lo pensé pero por la temática de la noticia preferí ahorrarmelo. <:(
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos *

En el siniestro otro chicho de la misma edad.

En fin...
oso_poliamoroso #5 oso_poliamoroso
#4 debía ser el de en medio.
jdmf #10 jdmf
Patinetes y bicis eléctricas: Con casco y para mayores de 16 años.

No dejan de ser vehículos con propulsión propia y aunque "no deberían" superar los 25kn/h, Ya es una buena velocidad para tejer una edad y darse un buen golpe
ChatGPT #3 ChatGPT *
Terrible, una pena.

Como comentario tangencial, es muy curioso como se habla de niños, jóvenes, adolescentes, menor, etc para la misma edad, según si se quiere cargar las tintas de culpabilidad en algo, o de eximir de responsabilidad .
#7 Shibuya
En mi pueblo igual. Chavales de 11 años usando el patinete como si fuese un juguete
BlackDog #9 BlackDog
A que velocidad iba? choco contra un chocha aparcado... o cayo muy mal o iba follado
