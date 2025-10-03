Fallece un niño de 13 años tras sufrir un accidente con un patinete que conducía en un municipio de Sevilla

La principal hipótesis es que el menor se distrajo y chocó contra un vehículo que estaba aparcado. En el siniestro otro chicho de la misma edad, que iba de pasajero, resultó herido
D.E.P
En el siniestro otro chicho de la misma edad.
En fin...
No dejan de ser vehículos con propulsión propia y aunque "no deberían" superar los 25kn/h, Ya es una buena velocidad para tejer una edad y darse un buen golpe
Como comentario tangencial, es muy curioso como se habla de niños, jóvenes, adolescentes, menor, etc para la misma edad, según si se quiere cargar las tintas de culpabilidad en algo, o de eximir de responsabilidad .