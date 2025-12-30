Fallece una joven de 25 años herida en el incendio provocado en una vivienda en Crevillent

El SAMU logró recuperar dos veces a la víctima de la parada cardiorrespiratoria sufrida pero luego falleció en el Hospital. Bomberos rescataron a seis vecinos, cuatro por la fachada y dos por el interior, que eran los que estaban más graves. El fuego se inició en una casa situada en la segunda planta, donde vivía un hombre con problemas de adicciones denunciado más de una treintena de veces por los vecinos ante la Policía Local por escándalos, arrojar objetos por la ventana, música alta y peleas en el interior de la vivienda.