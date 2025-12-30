edición general
6 meneos
31 clics
Fallece una joven de 25 años herida en el incendio provocado en una vivienda en Crevillent

Fallece una joven de 25 años herida en el incendio provocado en una vivienda en Crevillent

El SAMU logró recuperar dos veces a la víctima de la parada cardiorrespiratoria sufrida pero luego falleció en el Hospital. Bomberos rescataron a seis vecinos, cuatro por la fachada y dos por el interior, que eran los que estaban más graves. El fuego se inició en una casa situada en la segunda planta, donde vivía un hombre con problemas de adicciones denunciado más de una treintena de veces por los vecinos ante la Policía Local por escándalos, arrojar objetos por la ventana, música alta y peleas en el interior de la vivienda.

| etiquetas: incendio , crevillente
5 1 0 K 49 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 49 actualidad
#5 Cuchifrito
#4 Que se originó en su casa lo he leído, lo que no he leído es por qué saben que fue provocado.
0 K 11
#1 Cuchifrito
En la texto no veo que expliquen cómo saben que el incendio fue provocado.
0 K 11
#4 mr._cortimer
#1 lo dice casi al final, lo provocó un yonki que vive en el piso de abajo, lo han detenido
0 K 9
#2 La_Conquista_Del_Mundo
Crevillent, mal poble y pitjor gent.
0 K 9
OrialCon_Darkness #3 OrialCon_Darkness
#2 se dice mala terra i pitjor gent :-D
2 K 28

menéame