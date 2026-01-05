edición general
Fallece Jayne Trcka, legendaria fisicoculturista y actriz de "Scary Movie"

El mundo del entretenimiento y el deporte lamenta la pérdida de Jayne Trcka, destacada figura del fisicoculturismo durante las décadas de 1980 y 1990. Trcka, reconocida globalmente por su icónica participación en la comedia de terror "Scary Movie" (2000), falleció a la edad de 62 años. En este filme interpretó a Miss Mann, la ruda profesora de gimnasia del ficticio instituto B.A. Corpse High School, compartiendo escenas con estrellas como Anna Faris, Regina Hall y Shannon Elizabeth. Aunque su participación se limitó a la primera entrega...

#1 Este_mismo
Anda coño, siempre he pensado que era un tío disfrazado :-O DEP
