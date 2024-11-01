Fallece Francis Buchholz, bajista legendario de SCORPIONS

El mundo del rock despide a Francis Buchholz, histórico bajista de Scorpions, tras una valiente batalla contra el cáncer. Buchholz falleció pacíficamente, rodeado de su familia, dejando un legado imborrable en la historia del hard rock y el heavy metal. Buchholz fue fundamental en la etapa clásica de Scorpions, contribuyendo a algunos de los álbumes y canciones más icónicos de la banda y ayudando a definir su sonido inconfundible, que inspiró a generaciones de músicos y fans alrededor del mundo.