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Fallece Carlos Garaikoetxea, primer Lehendakari desde la restauración de la democracia
Ha fallecido Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras la restauración de la democracia
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garaikoetxea
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#1
Veelicus
El mejor Lehendakari que hemos tenido. Goian Bego.
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#2
Skiner
#1
Yo creo que es el que tiene el apellido más largo
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#3
Veelicus
#2
Este se dedico al futbol, si algun dia se dedica a la politica y gana nos dan la independecia solo por no pronunciar su nombre y apellido:
Ustaritz Aldekoaotalora
1
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#4
Skiner
#3
Esta este chico para llamarle estando tajado
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