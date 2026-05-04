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Fallece Carlos Garaikoetxea, primer Lehendakari desde la restauración de la democracia

Fallece Carlos Garaikoetxea, primer Lehendakari desde la restauración de la democracia

Ha fallecido Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras la restauración de la democracia

| etiquetas: lehendakari , garaikoetxea
6 0 0 K 68 actualidad
4 comentarios
6 0 0 K 68 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
El mejor Lehendakari que hemos tenido. Goian Bego.
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Skiner #2 Skiner
#1 Yo creo que es el que tiene el apellido más largo :troll:
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Veelicus #3 Veelicus
#2 Este se dedico al futbol, si algun dia se dedica a la politica y gana nos dan la independecia solo por no pronunciar su nombre y apellido:
Ustaritz Aldekoaotalora
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Skiner #4 Skiner
#3 Esta este chico para llamarle estando tajado :-D
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menéame