edición general
10 meneos
12 clics
Fallece Ai

Fallece Ai

Muere a los 49 años Ai, la chimpancé que reconocía más de 100 caracteres chinos y el alfabeto inglés. Sin muro de pago: archive.is/2026.01.12-113637/https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/me

| etiquetas: fallece , ai
9 1 0 K 116 actualidad
3 comentarios
9 1 0 K 116 actualidad
security_incident #3 security_incident *
Hijo puta el mono. No todos los humanos son capaces de aprender 100 caracteres chinos estudiando un mes. Tb depende de qué caracteres.

Yo llegué a aprender 700 caracteres después de 9 meses estudiando chino. Y ahora de tanto tiempo sin usarlo no sé escribir ni mi nombre.

Bueno , tampoco es lo mismo reconocerlos que escribirlos
0 K 17
pedrobotero #1 pedrobotero
Moriría de éxito, acaba de explotar la burbuja...
0 K 10
#2 MarlonBlando
Su última palabra fue "¡Ay!"
0 K 6

menéame