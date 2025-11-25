Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira

Una agente medioambiental ha fallecido esta mañana en una cala de Moraira (Teulada) al precipitarse desde una altura de entre 40 y 50 metros. Estaba realizando un trabajo en altura (es probable que catalogación de flora) con un compañero. Descendían en rappel una pared vertical. Algo ha fallado y la mujer, que tenía 39 años, ha caído al vacío. El trágico accidente laboral ha ocurrido pasadas las 11 horas. Han acudido los rescatadores del Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante. Han localizado el cuerpo de la mujer...