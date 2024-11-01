Fallece a los 64 años Kazuhito Yamashita

La Guitar Foundation of America ha comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de Kazuhito Yamashita, el guitarrista clásico de mayor renombre que ha dado Japón. Nacido en Nagasaki en 1961, comenzó a estudiar guitarra a los ocho años con su padre. Tras su éxito en diversos concursos internacionales (Tokio, Alessandria, París…), su proyección mediática contribuyó a la difusión del instrumento en su país.