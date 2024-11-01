edición general
Fallece a los 64 años Kazuhito Yamashita

La Guitar Foundation of America ha comunicado a través de sus redes sociales el fallecimiento de Kazuhito Yamashita, el guitarrista clásico de mayor renombre que ha dado Japón. Nacido en Nagasaki en 1961, comenzó a estudiar guitarra a los ocho años con su padre. Tras su éxito en diversos concursos internacionales (Tokio, Alessandria, París…), su proyección mediática contribuyó a la difusión del instrumento en su país.

Doisneau #1 Doisneau
Para el que no lo conociese, era un gran virtuoso, merece la pena un recorrido por algunas de sus interpretaciones para aquellos a los que les guste la musica clasica:

m.youtube.com/watch?v=CykLS5fB8a0&pp=ygUSS2F6dWhpdG8gWWFtYXNoaXRh
