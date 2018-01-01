Fallece a los 58 años Kirill Vyshinsky, rostro clave de la propaganda mediática de Putin

El periodista Kirill Vyshinsky, director ejecutivo del conglomerado mediático estatal Russia Today (RT) y considerado uno de los principales propagandistas del presidente ruso Vladimir Putin, ha fallecido este sábado en Moscú a los 58 años. Vyshinsky había dirigido desde 2014 la agencia estatal RIA Novosti, por cuyo trabajo recibió distinciones oficiales como la medalla “Por la Devolución de Crimea” y la Orden “Por el Mérito a la Patria”. Posteriormente obtuvo la ciudadanía rusa. En 2022 defendió públicamente la invasión a gran escala de Ucran
Este al menos se lo montó bien, no como el otro incompetente aspirante a espía mujeriego
Por haber sido un chico obediente
Oh ..wait!
Vyshinsky era ciudadano ucraniano
Fue detenido en Kiev acusado de alta traición por trabajar para la propaganda rusa en 2018
El sueño del imbécil de Hackerruso y sus secuaces; ir allí a limpiarle las botas al amo Putin en persona
es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Muertes_misteriosas_de_empresarios_rusos