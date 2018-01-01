edición general
Fallece a los 58 años Kirill Vyshinsky, rostro clave de la propaganda mediática de Putin

El periodista Kirill Vyshinsky, director ejecutivo del conglomerado mediático estatal Russia Today (RT) y considerado uno de los principales propagandistas del presidente ruso Vladimir Putin, ha fallecido este sábado en Moscú a los 58 años. Vyshinsky había dirigido desde 2014 la agencia estatal RIA Novosti, por cuyo trabajo recibió distinciones oficiales como la medalla “Por la Devolución de Crimea” y la Orden “Por el Mérito a la Patria”. Posteriormente obtuvo la ciudadanía rusa. En 2022 defendió públicamente la invasión a gran escala de Ucran

obmultimedia #1 obmultimedia
se ha caido de un rascacielos o ha sido muerte natural por polonio?
tusitala #6 tusitala
#1 Era muy mayor
#8 yarkyark
#6 ¿Cuanta altura de caída tenia?
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Grave enfermedad. Le dieron dos semanas de vida.
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#1 Eso es a los enemigos de Putin, este era muy obediente.
#18 dasu
#13 Putín está luchando contra los complots de golpe de estado, que se ve que ha habido varios.
#17 dasu
#1 Las caidas por ventana vienen en diversos sabores. En algunos casos usan excusas médicas.
antesdarle #4 antesdarle *
“Fue detenido en Kiev en 2018 por el Servicio de Seguridad (SBU), acusado de alta traición y atentado contra la integridad territorial del país por trabajar en favor de la propaganda rusa. Tras pasar un año en prisión preventiva, fue liberado en 2019 como parte de un intercambio de prisioneros y trasladado a Moscú, donde poco después fue nombrado director de RT.”
Este al menos se lo montó bien, no como el otro incompetente aspirante a espía mujeriego xD xD
platypu #7 platypu
#4 vaya, otro periodista inocente intercambiado, como nuestro Pavel, eso si, a este lo pusieron en RT de director para disimular ¬¬
Cantro #11 Cantro
#7 Generosidad del Líder: libera a un ciudadano extranjero de una prisión extranjera, le da las llaves de RT y después le da la nacionalidad rusa.

Por haber sido un chico obediente
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo *
#4 ¿Espía mujeriego? ¿Estás hablando de James Bond?
cosmonauta #3 cosmonauta
Una gran perdida para la libertad de prensa....

Oh ..wait! :wall:
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#3 Pues no sabes lo mejor
Vyshinsky era ciudadano ucraniano
Fue detenido en Kiev acusado de alta traición por trabajar para la propaganda rusa en 2018

El sueño del imbécil de Hackerruso y sus secuaces; ir allí a limpiarle las botas al amo Putin en persona
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#3 En Somalia hay uno similar, otro vendepatrias como este.
letra #12 letra
Deja a varios meneantes huérfanos, aunque no se puede decir que supieran quién era su padre.
cosmonauta #16 cosmonauta
#12 Mas bien el jefe, no?
vicvic #14 vicvic
Hoy estarán de luto más de uno por aquí de los que traen abundantemente noticias-propaganda de RT diciéndote encima (aguantar las risas), que son objetivas ,no como la prensa europea... :-D :-D :-D :-D Es que hay que quererlos..
antesdarle #2 antesdarle
Estoy esperando si tendremos que editar la lista de wikipedia con las muertes más delirantes en Rusia.
es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Muertes_misteriosas_de_empresarios_rusos
