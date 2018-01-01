Fallece a los 58 años Kirill Vyshinsky, rostro clave de la propaganda mediática de Putin

El periodista Kirill Vyshinsky, director ejecutivo del conglomerado mediático estatal Russia Today (RT) y considerado uno de los principales propagandistas del presidente ruso Vladimir Putin, ha fallecido este sábado en Moscú a los 58 años. Vyshinsky había dirigido desde 2014 la agencia estatal RIA Novosti, por cuyo trabajo recibió distinciones oficiales como la medalla “Por la Devolución de Crimea” y la Orden “Por el Mérito a la Patria”. Posteriormente obtuvo la ciudadanía rusa. En 2022 defendió públicamente la invasión a gran escala de Ucran