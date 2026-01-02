edición general
Fallece a los 24 años el actor y músico Siro Ouro

El artista ferrolano Gold Sirope, que participó en "La Mesías" y en la película "Somos Reyes", desarrolló una trayectoria artística que abarcó teatro, cine y música.

pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#0 muro de pago, sin opción a modo lectura...
EpifaníaLópez #1 EpifaníaLópez
Qué jovencito. No dicen nunca la causa. Más info: theobjective.com/gente/2026-01-02/actor-dani-ouro-muerte-hijo-siro/
