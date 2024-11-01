edición general
El Falcon en el que viajaba Pedro Sánchez a París, obligado a volver a Madrid por una avería

Pedro Sánchez se ha visto obligado a dar media vuelta y regresar a Madrid al sufrir una avería el Falcon en el que viajaba a París, donde se celebra una reunión con más líderes. Finalmente, el presidente del Gobierno participará en dicha reunión de forma telemática. El líder del Ejecutivo volaba hacia la capital gala este jueves cuando se han detectado problemas técnicos en el avión que lo transportaba. Por motivos de seguridad, se ha decidido regresar a Madrid y participar por videoconferencia.

21 comentarios
#5 Leon_Bocanegra
Coño ,pero si ayer decía el enano bastardo sionazi Giménez Losantos que a Sánchez no lo invitan a las reuniones con líderes europeos.
3 K 45
Veelicus #6 Veelicus
En cuanto llegue Feijoó se comprara un nuevo avion y listo
2 K 35
ayatolah #17 ayatolah
#6 Si, y que sea fabricado en Vigo, como cuando le decía a Touriño que él no iba a ir en Audi (el tema del Audi fue su mantra en aquella campaña electoral), que iba a ir en un coche fabricado en Vigo.
Por aquel entonces en Vigo se fabricaba la Berlingo y poco más.
2 K 24
#19 omega7767
#17 ya sabes como se las gastan en el PP. Atacan con argumentos que ni ellos se aplican
0 K 11
Khadgar #2 Khadgar
Pues ya podía haber asistido telemáticamente desde el principio ¿no? :roll:
1 K 34
Syum #8 Syum
#2 sería demasiado barato para un político
0 K 9
#10 Abril_2025
#2 Yendo en persona se interactúa con la gente y por debajo y fuera de mesa de hablan de muchas más cosas.
0 K 10
Khadgar #11 Khadgar
#10 Espera ¿me estás dando razones en contra o a favor de la presencialidad? :shit:
1 K 18
#20 Abril_2025 *
#11 A favor. Son reuniones políticas. Como se suele decir

"Las decisiones que se toman en las reuniones de deciden en los pasillos"

Los representantes del gobierno deben estar en los pasillos.
0 K 10
#21 mrM4
#10 salvo que seas Rajoy y no sepas hablar inglés
0 K 10
#14 MetalAgm
#2 Es que tu no tienes que ir en coche a trabajar para no contaminar, pero ellos si pueden coger aviones de aqui para alla todos los dias. Y claro, ahora sienta un precendente, si un presidente puede hacer una videoconferencia... miles de trabajadores que estan todos los dias delante de un ordenador en una oficina, tambien lo pueden hacer desde su casa...
1 K 15
Priorat #15 Priorat *
#2 Eso es una tontería. Cuando empezamos con las reuniones virtuales en el Covid me di cuenta de una cosa. Era muy secas. Y eran muy secas porque faltaban los 5 o 10 min previos y post. Y faltan que con un compañero te pones a hablar de otro tema que tenías pendiente y sigues con él después de la reunión. Y además se perdían los vínculos personales.

Faltan los pasillos, falta la comida, falta las relaciones no reglamentadas de la reunión y faltan muchas cosas en la virtualidad. Que tienes un…   » ver todo el comentario
2 K 34
Priorat #13 Priorat
Es evidente que hace falta un avión oficial y que el Falcon ya es muy viejo y debe ser cambiado.
1 K 24
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Ahora a esperar las "meditadas conclusiones de quienes son señalados por pensar diferente."
0 K 16
#7 A_S
¿Exceso de uso? :troll:
0 K 12
ayatolah #16 ayatolah
A mi me llama la atención esto:
Otros líderes como Starmer, con quien se reunió Sánchez este miércoles en Londres

¿No pudo haber ido directamente de Londres a París?
(Claro, que alguien luego criticaría diciendo que está haciendo un tour de vacaciones a costa del erario)
0 K 10
#9 Leon_Bocanegra *
Edit
0 K 10
ansiet #1 ansiet
Menudo trasto.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
Normal, con la tralla que lleva...
0 K 7
#12 Madmaxi *
Cuando alquien quiere ver a otro hay muchas alternativas...., cuando no, con un pretexto es suficiente.
0 K 6
#3 Martillo_de_Herejes
Ha sido una putinada :troll:
0 K 6

