El Falcon en el que viajaba Pedro Sánchez a París, obligado a volver a Madrid por una avería

Pedro Sánchez se ha visto obligado a dar media vuelta y regresar a Madrid al sufrir una avería el Falcon en el que viajaba a París, donde se celebra una reunión con más líderes. Finalmente, el presidente del Gobierno participará en dicha reunión de forma telemática. El líder del Ejecutivo volaba hacia la capital gala este jueves cuando se han detectado problemas técnicos en el avión que lo transportaba. Por motivos de seguridad, se ha decidido regresar a Madrid y participar por videoconferencia.