El Falcon en el que viajaba Pedro Sánchez a París, obligado a volver a Madrid por una avería

Pedro Sánchez se ha visto obligado a dar media vuelta y regresar a Madrid al sufrir una avería el Falcon en el que viajaba a París, donde se celebra una reunión con más líderes. Finalmente, el presidente del Gobierno participará en dicha reunión de forma telemática. El líder del Ejecutivo volaba hacia la capital gala este jueves cuando se han detectado problemas técnicos en el avión que lo transportaba. Por motivos de seguridad, se ha decidido regresar a Madrid y participar por videoconferencia.
Por aquel entonces en Vigo se fabricaba la Berlingo y poco más.
"Las decisiones que se toman en las reuniones de deciden en los pasillos"
Los representantes del gobierno deben estar en los pasillos.
Faltan los pasillos, falta la comida, falta las relaciones no reglamentadas de la reunión y faltan muchas cosas en la virtualidad. Que tienes un… » ver todo el comentario
Otros líderes como Starmer, con quien se reunió Sánchez este miércoles en Londres
¿No pudo haber ido directamente de Londres a París?
(Claro, que alguien luego criticaría diciendo que está haciendo un tour de vacaciones a costa del erario)