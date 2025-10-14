La Falange y los fascistas vascos

La Falange celebró su acto político en el edificio de la Diputación de Álava, el mismo edificio que en el año 36 los fascistas tomaron por la fuerza, apresando y fusilando al Diputado General de Izquierda Republicana. Podría haberse esperado, de parte de quienes se consideran herederos del Frente Popular que enfrentó el alzamiento fascista mediante las armas, algún tipo de preocupación o condena por que un partido abiertamente fascista pueda celebrar, sin oposición institucional o judicial, su acto de exaltación franquista.
Junto a la fachada trasera de esa Diputación hay un monumento a las víctimas del franquismo y allí hace aproximadamente un mes se celebró un pequeño homenaje a D. Teodoro Olarte al que asistió una pariente suya, no se si era su hija.
Para que ahora permitamos a los falangistas que se permitan esas libertades.