Falacia de la mota castral: qué es y cómo se intenta usar para engañar

Falacia de la mota castral: qué es y cómo se intenta usar para engañar

La falacia de la mota castral ocurre cuando alguien defiende una opinión polémica (castro) y, al ser refutada, cambia a otra más simple y defendible (mota), alegando que esa era su postura original. Así evita la crítica, aunque en realidad alterna entre una idea controvertida y otra de sentido común.

armadilloamarillo
Un ejemplo de esta falacia sería proponer:
- "Hay que expulsar a los inmigrantes"

Cuando alguien critica la propuesta, se cambia a otra mucho más defendible:
- "Yo solo estoy diciendo que estoy en contra de la inmigración ilegal"

Algo con lo que todo el mundo (o mucha más gente) estaría de acuerdo.
luckyy
Me gusta más nuestro: donde dije digo, digo Diego
Priorat
Ah, es lo que yo llamo pastoreo. Es tan habitual.

Ahí yo siempre soy claro: No me pastores, estábamos hablando de A. Cuando lleguemos a una conclusión de A, entonces si quieres pasamos a B. Mientras tanto no voy a hablar de B.
