Falacia de la mota castral: qué es y cómo se intenta usar para engañar

La falacia de la mota castral ocurre cuando alguien defiende una opinión polémica (castro) y, al ser refutada, cambia a otra más simple y defendible (mota), alegando que esa era su postura original. Así evita la crítica, aunque en realidad alterna entre una idea controvertida y otra de sentido común.
- "Hay que expulsar a los inmigrantes"
Cuando alguien critica la propuesta, se cambia a otra mucho más defendible:
- "Yo solo estoy diciendo que estoy en contra de la inmigración ilegal"
Algo con lo que todo el mundo (o mucha más gente) estaría de acuerdo.
Ahí yo siempre soy claro: No me pastores, estábamos hablando de A. Cuando lleguemos a una conclusión de A, entonces si quieres pasamos a B. Mientras tanto no voy a hablar de B.