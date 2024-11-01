edición general
4 meneos
18 clics
La FAES de Aznar rechaza la "colonización" de Venezuela, apuesta por la oposición y critica la "torpeza" de Trump

La FAES de Aznar rechaza la "colonización" de Venezuela, apuesta por la oposición y critica la "torpeza" de Trump

"No hay un chavismo reformista", asegura el ex presidente del gobierno en referencia a Delcy Rodríguez como nueva mandataria venezolana

| etiquetas: aznar , trump
4 0 2 K 57 actualidad
11 comentarios
4 0 2 K 57 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Jajjaajajjajajaja xD xD xD xD

Están todos más perdidos que un pulpo en un garaje
1 K 33
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#3 Un sí pero no continuo.
0 K 13
skaworld #7 skaworld
#3 #6 Por si no lo habeis leido todavia... Llamadme suspicaz pero intuyo que muy relacionada...

www.meneame.net/story/repsol-juega-13-000-millones-venezuela
1 K 26
YeahYa #10 YeahYa
#9 Principios tiene. También los tenía Hitler.

Tener principios no significa que estos sean buenos.
0 K 20
Malinke #2 Malinke
Ni un aznarismo ni una FAES con intenciones buenas para el grueso de la población.
A este tonto se le tenía perdido, como a Gonzalez, y los medios volvieron a darles cuerda y es sólo el reflejo de la decadencia moral de España.
0 K 11
YeahYa #1 YeahYa
Este tio es odioso y está loco, pero tiene unos principios que no tienen los derechuzos actuales.

Ayuso y su bancada solo saben comerle la puerta trasera a Trump, no tienen discurso más allá de la polarización.
1 K 10
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#1 Principios? El que nos metió en la guerra de Irak en contra de la opinión pública, bajándose los pantalones ante Bush? Una guerra ilegal que causó miles de muertos inocentes allí y más de 200 aquí y dices que tiene principios? Este tío es un criminal de guerra y debería estar en la cárcel
3 K 61
#8 sorecer
#4 na, na, naaa. El no se bajó los pantalones ante nadie. Se vendió por una medalla del congreso de USA y por dinerito contate y sonante como profesor en universidades Usa. Este personaje tiene un principio y es el $. Todo por la pasta.
0 K 10
Meneanauta #5 Meneanauta *
#1 Aznar considera el secuestro de Maduro es una buena noticia. Su crítica se debe a que piensa que Trump se ha quedado corto
0 K 16
YeahYa #11 YeahYa
#5 Su crítica viene de que la derecha creía que Trump iba a poner a María Corina y no afianzar el chavismo. Y mientras él lo señala, Ayuso aplaude a Trump.

No es por escoger entre lo malo y lo peor, pero en este caso creo que está claro.
0 K 20
Andreham #9 Andreham
#1 Principios?

Al hijo de la grandísima puta asesino de Aznar lo que pasa es que se le estaba rizando el bigote que ya no tiene pensando en todos los favores que iba a poder cobrarles a los venezolanos buenos cuando volvieran a su tierra.

Y, de momento porque ya veremos qué pasa en una semana ya que el cheto cambia de opinión más que de equipo de gobierno, parece que los de la dictadura han aceptado gustosamente el cambio de líder mientras puedan seguir a lo suyo. Y de ahí Aznar y su quinta no cobran nada.
0 K 7

menéame