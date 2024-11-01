Fades: "Como sujetos masculinos disidentes, abrazamos una feminidad perseguida"

Formadas por tres amigas con formación en filología catalana y un bagaje activista, Fades ha convertido su proyecto en una plataforma de expresión artística, política y vital. Hablan sin rodeos de género, identidad, lengua y de un panorama cultural que a menudo margina las voces disidentes. En esta conversación con ElPlural.com, Ferran Pi, Vicenç Calafell y Àngel Exojo, hablan de lengua, identidad, fiesta y futuro.