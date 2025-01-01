edición general
FACUA logra que Renfe indemnice a una socia con 1.100 euros por perder un vuelo a Cuba tras llegar su tren con más de dos horas de retraso

Bárbara V. G. tenía un billete de Alvia para ir el 26 de julio de 2024 de Santander a la capital de España. El tren tenía prevista su llegada a las 11:19 horas, por lo que tenía más de tres horas de margen para llegar al aeropuerto de Barajas y subir al avión de la compañía World2fly que la llevaría a La Habana. Llegó a Madrid con dos horas y cuarto de retraso. Por más prisa que se dio, cuando llegó a la terminal T4 era demasiado tarde.

#4 Sacianez
¿El tiempo perdido, las reservas, los costes del viaje a Madrid..., eso no se indemniza?
2
#6 Cyberbob
#4 La parte del tiempo perdido y el coste emocional de hacer una demanda (puede ser un camino largo y complicado lleno de problemas) se valora poco o nada en España a la hora de calcular indemnizaciones.

Lo digo porque yo también he tenido que pelearme por injusticias similares y al final, aunque consigas que te paguen una parte, el tiempo/energia/recursos que has gastado … no te lo devuelve nadie.
2
#7 Aokromes
#5 no se a ti, pero a mi el tener que buscarme la vida por algo que no tenia que haber pasado tambien me cuesta dinero. que encima no querian pagarle el billete de avion.
1
#9 reivaj01
#7 Yo no estoy justificando a Renfe, simplemente he intentado aclarar la indemnización.
En España, los daños morales no se suelen pagar, así que Facua solo ha podido pedir las cantidades gastadas de las que disponía justificante.
0
#10 mcfgdbbn3
En mi opinión apuró mucho el transbordo si solo eran 3 horas de margen entre la llegada del tren y la salida del avión.

Pero no veo mal que se indemnicen los retrasos por el daño que causan, están convirtiendo la red ferroviaria en una red de metro sin capacidad de maniobra (o incluso menos), a la mínima que hay un problema, ya no hay vías alternativas para viajar, no puedes desviarte por otro sitio y llegar al destino.
0
#2 Aokromes
solo? poco me parece indeminizar solo con los costes de los billetes.
0
#5 reivaj01
#2 Le indemnizan por el precio de los nuevos billetes que compró en el aeropuerto y el taxi.
A excepción del mal trago que pasaría, sólo perdió 2 horas.
0
#1 manolo_tenaza
Ya hay que tener ganas de ir a Cuba a ver los milagros del socialismo
2
#3 Aokromes
#1 dirias eso de eeuu? (cambiando socialismo por capitalismo) :troll:
2
#8 sald64059
#1 madre mía, estás bien? Te pagan por esto o es porque eres un poco... Como decirlo suavemente. Tonto.
0

