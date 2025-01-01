FACUA logra que Renfe indemnice a una socia con 1.100 euros por perder un vuelo a Cuba tras llegar su tren con más de dos horas de retraso

Bárbara V. G. tenía un billete de Alvia para ir el 26 de julio de 2024 de Santander a la capital de España. El tren tenía prevista su llegada a las 11:19 horas, por lo que tenía más de tres horas de margen para llegar al aeropuerto de Barajas y subir al avión de la compañía World2fly que la llevaría a La Habana. Llegó a Madrid con dos horas y cuarto de retraso. Por más prisa que se dio, cuando llegó a la terminal T4 era demasiado tarde.