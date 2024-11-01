edición general
Las facturas energéticas del Reino Unido podrían dispararse en 500 libras debido a la guerra entre Irán y EE. UU., advierte un grupo de expertos (Eng)

Las repercusiones económicas de la guerra con Irán se dejarán sentir en todo el mundo, incluidos los hogares del Reino Unido.

| etiquetas: eeuu , reino unido , factura , guerra , irán , trump
3 comentarios
Aguarrás #2 Aguarrás
Siglos siendo la putita de EEUU y así se lo pagan... :roll: xD
sleep_timer #3 sleep_timer
A mi que pase en UK me suda la polla, son los amiguitos de USA de toda la vida.
Lo que me jode es que me suban a mi el gasoil, coño.
