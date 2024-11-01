·
·
9
meneos
11
clics
Las facturas energéticas del Reino Unido podrían dispararse en 500 libras debido a la guerra entre Irán y EE. UU., advierte un grupo de expertos (Eng)
Las repercusiones económicas de la guerra con Irán se dejarán sentir en todo el mundo, incluidos los hogares del Reino Unido.
eeuu
,
reino unido
,
factura
,
guerra
,
irán
,
trump
7
2
0
110
actualidad
actualidad
#2
Aguarrás
Siglos siendo la putita de EEUU y así se lo pagan...
#1
mis_cojones_en_bata
#3
sleep_timer
A mi que pase en UK me suda la polla, son los amiguitos de USA de toda la vida.
Lo que me jode es que me suban a mi el gasoil, coño.
