La factura eléctrica del usuario medio sube 13 euros con respecto a octubre de 2024, según el análisis de FACUA

La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha subido en el último mes 12,64 euros (un 17,6%) con respecto a octubre de 2024, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo se ha situado en 84,37 euros, frente a los 71,73 euros de hace un año. En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de octubre ha sido de 71,73 euros en 2024, 71,83 euros en 2023, 103,34 euros en 2022, 120,68 euros en 2021 y 64,61 euros en 2020.
Una que Facua pide que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno para que no tengan beneficios caídos del cielo.
Cuando resulta que la eolica y fotovoltaica son las que más beneficios caídos del cielo reciben. Curiosa forma de defender a los consumidores, o sólo es ideología
2020 64,61 €
2021 120,68 €
2022 103,34 € guerra Ucrania
2023 71,73 €
2024 71,73 €
2025 84,37 €
Que desmiente el relato de que la subida del gas fue por la guerra de ucrania, Putin empezó a recortar los suministros un año antes para elevar el precio.
Y las primeras medidas del gobierno contra la subida de precios son de septiembre de 2021, 6 meses antes de la invasión.
