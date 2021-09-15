La factura eléctrica del usuario medio sube 13 euros con respecto a octubre de 2024, según el análisis de FACUA

La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha subido en el último mes 12,64 euros (un 17,6%) con respecto a octubre de 2024, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo se ha situado en 84,37 euros, frente a los 71,73 euros de hace un año. En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de octubre ha sido de 71,73 euros en 2024, 71,83 euros en 2023, 103,34 euros en 2022, 120,68 euros en 2021 y 64,61 euros en 2020.