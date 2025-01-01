La factura de los contratos ‘a dedo’ en Burgos se dispara a 4,1 millones entre enero y junio

Es la cantidad más alta de los últimos ejercicios abonada en solo un semestre en más de un millar de adjudicaciones menores. Detrás de la Gerencia de Cultura, que copa el 41% de lo gastado, se coloca ProBurgos. El año 2024 se cerró con un récord de 7,2 millones, repartidos en casi 2.000 encargos, con un gasto diario próximo a los 20.000 euros. De continuar este ritmo con el que ha comenzado el 2025, a final del ejercicio podrían alcanzarse los 8 millones de euros en contratos ‘a dedo’.