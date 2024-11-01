Los factores de riesgo del cáncer de colon, una enfermedad que cada vez afecta a más jóvenes

Cada vez más estudios están constatando que la incidencia del cáncer de colon está aumentando entre los adultos jóvenes. Una investigación reciente señala que, en los últimos años y en numerosos países, la incidencia de casos podría estar aumentando hasta cuatro veces más rápido entre las personas menores de 50 años en comparación con los mayores de esa edad.
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Ya ves las pitonisasv del mundo libre neoliberal aciertan en la jubilacion perob no consiguieron ver el futuro de la automoción electrica.