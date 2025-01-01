edición general
10 meneos
72 clics
El factor 'oculto' de la Dana que empeoró la riada y puede volver a hacerlo en otoño

El factor 'oculto' de la Dana que empeoró la riada y puede volver a hacerlo en otoño

La riada que asoló numerosos municipios de l'Horta Sud el pasado 29 de octubre y que resultó mortífera para 229 personas ha obligado a las administraciones a reformular los protocolos de actuación en situaciones de emergencia, en el caso de la Generalitat Valenciana, y a reactivar con celeridad un plan de obras hidráulicas para proteger a la población muchas de las cuales llevaban lustros estancadas, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Pero más allá de las actuaciones de obra civil en los cauces...

| etiquetas: valència , dana , riada , chj , caudal , terreno
9 1 0 K 124 actualidad
11 comentarios
9 1 0 K 124 actualidad
Comentarios destacados:    
obmultimedia #1 obmultimedia
el factor oculto se llama "El Ventorro".
4 K 73
sotillo #2 sotillo
#1 Creo que este año cogen vacaciones para esos días
0 K 11
Skiner #3 Skiner
#1 Ese no es un factor oculto es un factor reservado :troll:
2 K 30
#10 oblitum
#1 que a este saco de residuos no lo hayan lapidado allí con todas las muertes y el cachondeo es de vergüenza, y ya que haya conseguido la paguita vitalicia y que sigue chupando y robando, es digno de una subnormalidad supina
0 K 7
OCLuis #4 OCLuis
Se sigue concediendo licencias para construir en zonas inundables por parte de los corruptos de siempre.... peor que eso no hay nada.

Bueno sí, exigir responsabilidades a otro cuando eres tan inútil que no sabes hacer tu propio trabajo.
1 K 23
J.P.S. #5 J.P.S. *
El agua no sale de los barrancos: el agua llega a los barrancos. El problema de la riada que sobreviví fue un problema de cuenca hidrológica, no un problema de cauce hidráulico. Porque dime tú que obra puede encauzar una ola 3000 o 4000m3/s. Por eso hay que reconstruir la cuenca y promocionar la agricultura regenerativa con cubiertas vegetales, reforestar las cuencas altas, hacer obras hidráulicas forestales con cientos o miles de albarradas y fajinas, recuperar los setos y muretes de piedra seca en los campos... Todo esto para que el agua de lluvia tenga mil obstáculos y se retenga antes de llegar de nuevo al barranco.
1 K 16
Skiner #7 Skiner *
#5 ¿Qué te impide hacer eso?
Se llama gestión competente y previsión
¡Oh! Espera que de eso no sacan mordidas :troll:
1 K 17
J.P.S. #8 J.P.S.
#7 pero los que tragamos barro como perros estamos dispuestos a dar bocaos
0 K 7
Skiner #9 Skiner *
#8 Estas dispuesto a dar "paladas" para quitarlo y que los pringados como yo vayamos a ayudar,
Aunque te fastidies las 2 rodillas haciendolo. :wall:
1 K 2
ContinuumST #11 ContinuumST
#5 ¡Hágase!
1 K 23
#6 Tecar
Resulta que las riadas son debidas a que la capacidad de absorción del terreno es menor que el agua que cae.
Quién lo iba a decir.
:troll:
0 K 7

menéame