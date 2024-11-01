edición general
Fachas y patriotas, por Pepe Morales

Los patriotas que trabajan son perseguidos, acosados, hostigados y agredidos por fachas de banderita que no creen en la Constitución, cuyo artículo 14 es la antítesis de su ideología radical, próxima al fascismo y contraria a la Democracia. No sólo declaran enemigos de su estrecha y excluyente patria a quienes nacen en otro país o tienen distinto color de piel y diferente religión, también a las mujeres, a quienes participan de la diversidad afectiva y a quienes opinan desde la pluralidad de pensamiento. La pulserita rojigualda es Marca Facha.

Sinfonico #1 Sinfonico *
Es como un deseo cumplido, ahora los tontos van marcados {0x1f602}
Ya es difícil confundirlos.
6 K 68
makinavaja #3 makinavaja
#1 Siempre han ido marcados... se les distingue en seguida... la banderita no falla!!!
0 K 12
Laro__ #4 Laro__
#1 Incluso sin marcas; solo tienes que esperar a que pronuncien la palabra "woke".
0 K 12

