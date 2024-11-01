Facebook, un pionero de la informática, un programa secreto del gobierno y una extraña coincidencia [ENG]

La historia del origen de Facebook se ha contado una y otra vez: hace 20 años, un grupo de ambiciosos estudiantes de Harvard creó desde su dormitorio el sitio que pronto cambiaría el mundo. Pero hay una visión diferente de cómo empezó todo. Uno que hace referencia a la fecha de lanzamiento de la empresa, el 4 de febrero de 2004, y al cierre de un programa gubernamental secreto, ahora extinto. En el centro de esta historia se encuentra la investigación de Chester Gordon Bell, uno de los arquitectos del internet moderno. Todo comenzó en 1997...