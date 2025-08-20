Facebook cierra un grupo donde cientos de hombres compartían fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento

Facebook ha cerrado este miércoles un grupo en Italia en el que centenares de hombres compartían fotos de sus parejas en momentos de intimidad, la mayor parte sin su consentimiento, para comentarlas con otros usuarios. El grupo, activo desde 2019, contaba con 32.000 miembros y ha recibido numerosas denuncias, tanto en Facebook, en los canales que la red social tiene establecidos para señalar el contenido inapropiado, como en la Policía italiana. Se llamaba “Mia moglie” (mi esposa, en italiano) y era público, por lo que cualquiera podía acceder.