Facebook cierra un grupo donde cientos de hombres compartían fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento

Facebook ha cerrado este miércoles un grupo en Italia en el que centenares de hombres compartían fotos de sus parejas en momentos de intimidad, la mayor parte sin su consentimiento, para comentarlas con otros usuarios. El grupo, activo desde 2019, contaba con 32.000 miembros y ha recibido numerosas denuncias, tanto en Facebook, en los canales que la red social tiene establecidos para señalar el contenido inapropiado, como en la Policía italiana. Se llamaba “Mia moglie” (mi esposa, en italiano) y era público, por lo que cualquiera podía acceder.
Enlazando con este mismo tema, el otro día vi el documental del degenerado ese que creó una página web, que fue precursora, para hacer porno por venganza.
Hostia, es que hay que estar muy enfermo para publicar fotografías íntimas, ya sea por el motivo que sea, para que las vea un extraño. En fin...
Casi creo que comprendo más a los fans de los pies.
Mi pareja cada vez que pone zapatos en venta en Wallapop tiene que estar atenta a si es una chica interesada en los zapatos o algún morboso de los pies más interesado en el contenido que en el continente
A toda esta caterva de misógenos fascistoides contemporáneos que te salen de debajo de las piedras, es para encerrarlos a todos en una nave, y sencillamente decorarla bien poner buena música y que corra el MDMA. Les recuperamos en dos días.