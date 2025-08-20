edición general
Facebook cierra un grupo donde cientos de hombres compartían fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento

Facebook ha cerrado este miércoles un grupo en Italia en el que centenares de hombres compartían fotos de sus parejas en momentos de intimidad, la mayor parte sin su consentimiento, para comentarlas con otros usuarios. El grupo, activo desde 2019, contaba con 32.000 miembros y ha recibido numerosas denuncias, tanto en Facebook, en los canales que la red social tiene establecidos para señalar el contenido inapropiado, como en la Policía italiana. Se llamaba “Mia moglie” (mi esposa, en italiano) y era público, por lo que cualquiera podía acceder.

Eukherio
Nunca entendí el morbo que puede tener lo de exhibir a tu pareja. Que puedas estar algo orgulloso de estar saliendo con alguien que consideras que está muy por encima de tus posibilidades, es más o menos comprensible, pero lo de enseñarle tu mujer a varios gañanes que no conoces de nada sin su consentimiento me parece de piraos.
Khadgar
#1 Es que, para entenderlo, primero tienes que pensar como un miserable.
Fotoperfecta
#1 Está entre el exhibicionismo y el trato denigrante hacia la pareja. La exponen como si fuera un objeto para que la gente opine de ellas, y me parece que les pone más que las insulten a que las halaguen.
Enlazando con este mismo tema, el otro día vi el documental del degenerado ese que creó una página web, que fue precursora, para hacer porno por venganza.
Hostia, es que hay que estar muy enfermo para publicar fotografías íntimas, ya sea por el motivo que sea, para que las vea un extraño. En fin...
Eukherio
#3 Es que el revenge porn sí puedo entenderlo, porque vas a joder (no quiere decir que lo defienda), pero hacerlo por morbo y sin decírselo a tu pareja es directamente de piraos. Me juego cárcel y la relación porque quiero que un gañán que no conozco de nada opine sobre mi pareja. No es alguien que admiro y respeto, es un puto desconocido.

Casi creo que comprendo más a los fans de los pies.
Fotoperfecta
#4 Lo de los pies es otro tema a parte...
Mi pareja cada vez que pone zapatos en venta en Wallapop tiene que estar atenta a si es una chica interesada en los zapatos o algún morboso de los pies más interesado en el contenido que en el continente :-D
brandao
#3 yo cada vez veo más el nexo en común, en la homosexualidad reprimida o al menos mal gestionada. Por encima de atender a mi pareja o siquiera quererla, andar buscando la validación de un montón de hombres por internet. Es que todo lo que hacen es muy gay.
A toda esta caterva de misógenos fascistoides contemporáneos que te salen de debajo de las piedras, es para encerrarlos a todos en una nave, y sencillamente decorarla bien poner buena música y que corra el MDMA. Les recuperamos en dos días.
Aokromes
ostias, 6 años para cerrarlo, luego quieren cerrar telegram a toda costa por que promueve la pornografia infantil (mentira)
