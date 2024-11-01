Fábulas pánicas: la sabiduría en viñetas, México  

“La vocación de Alejandro Jodorowsky hacia el lenguaje simbólico le dio desde temprana edad, un oído muy especial para las historias iniciáticas, las fábulas místicas y los relatos mitológicos, formas privilegiadas para la transmisión de La sabiduría. Cuando en 1967 Luis Spota dirigía el suplemento cultural de El Heraldo de México, Jodorowsky le ofreció una colaboración periódica que combinaría dos terrenos cuya enorme potencialidad conocía bien: la fábula y el cómic. Él mismo escribiría y dibujaría una plana a color, cada una con una anécdota