Fabricantes de estufas de gas retiran en silencio las alertas sobre la contaminación que generan

Hablemos de una nueva estrategia de gestión de riesgos corporativos: la cobardía. Resulta que los fabricantes de estufas de gas, como GE Appliances y los representados por la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos (Whirlpool, Samsung, etc.), han decidido que la mejor manera de lidiar con la ciencia que dice que sus productos contaminan el aire de tu casa es... borrar las advertencias de sus propios manuales.