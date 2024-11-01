edición general
8 meneos
30 clics
Fabricantes de estufas de gas retiran en silencio las alertas sobre la contaminación que generan

Fabricantes de estufas de gas retiran en silencio las alertas sobre la contaminación que generan

Hablemos de una nueva estrategia de gestión de riesgos corporativos: la cobardía. Resulta que los fabricantes de estufas de gas, como GE Appliances y los representados por la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos (Whirlpool, Samsung, etc.), han decidido que la mejor manera de lidiar con la ciencia que dice que sus productos contaminan el aire de tu casa es... borrar las advertencias de sus propios manuales.

| etiquetas: contaminacion , salud , politica , economia
6 2 0 K 72 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 72 actualidad
Milmariposas #1 Milmariposas
"Estufas de gas" = cocina de gas.

Se le llaman estufas en Hispanoamérica.
2 K 51
#3 higlewit
#1 No. Nadie puede ser tan cutre.
0 K 6
Milmariposas #4 Milmariposas
#3 Mira qué dice la IA:

"En Latinoamérica, se usa "estufa" para el electrodoméstico de cocina (la placa y el horno) porque el término históricamente se refería a cualquier artefacto para calentar o cocinar, incluyendo las primeras versiones modernas del fogón, que evolucionaron a partir de aparatos de leña y carbón".
0 K 13
#6 Grahml
Las mentiras de Trump no sólo sirven para beneficiarle a él mismo, también sirve para beneficiar a los tarados que le dan soporte.
0 K 20
carakola #2 carakola
Cocinar con electricidad en lugar de con gas es una puta mierda.
0 K 20
alfema #5 alfema
#2 ¿El gas le da algún sabor especial a la comida?
0 K 11

menéame