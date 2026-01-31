El fabricante de un diu que falló alega, para no indemnizar, que la mujer tenía la posibilidad de abortar y no lo hizo

Un fabricante de dispositivos intrauterinos (diu), Eurogine SL, argumentó que si una mujer de Vigo usó un producto defectuoso y se quedó embarazada sin haberlo programado, ella pudo haber recurrido voluntariamente al aborto y no lo hizo. Sin embargo, la Audiencia en Vigo ordena pagar 60.000 euros por el embarazo no programado porque lo que se ha visto afectado es el derecho de la familia a planificar su número de hijos. La perjudicada se había colocado un diu en la sanidad pública en el 2017 e hizo controles periódicos sin incidencias. En el...