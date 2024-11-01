edición general
El fabricante de bourbon Jim Beam detiene la producción en su destilería principal durante un año [ENG]

Los destiladores estadounidenses se han enfrentado a impuestos de importación de represalia sobre sus productos después de que el anuncio del llamado "Día de la Liberación" de Trump en abril viera a Estados Unidos imponiendo aranceles a la mayoría de los países del mundo. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá también han afectado las ventas de alcohol: la mayoría de las provincias canadienses boicotearon las bebidas espirituosas estadounidenses a principios de año.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Los aranceles funcionan
themarquesito #8 themarquesito
En el condado de Bullit (Kentucky), donde está la destilería de Jim Beam, ganó Trump con un 74,75% de los votos.
en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_presidential_election_in_Kent
En otras palabras: Boom, leopard to the face.  media
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
El mercado se regula!
tetepepe #3 tetepepe
Que aproveche DYC , ahora es el momento. :-D
berkut #4 berkut
#3 Pues probé el DYC 8 años y me pareció bien bueno (aunque no entiendo de whisky ni de bourbon)
#7 Regreso
#4 Eres una persona sin complejos.
tetepepe #9 tetepepe
#4 No debe de estar mal, lo probaré un día de estos.
#5 sliana
Nunca hubo quien detuviera a un alcohólico para destrozar su hígado, ya se meterán otro veneno
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#5 Espero que no sea el que te metes tú... porque hija estás hecha un trapo...
¿Qué tipo de razonamiento es ese ?
Oyes hablar de Jim Beam, y automáticamente quien lo consume, es un alcohólico en tu cabeza... :shit:
