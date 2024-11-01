El fabricante de bourbon Jim Beam detiene la producción en su destilería principal durante un año [ENG]

Los destiladores estadounidenses se han enfrentado a impuestos de importación de represalia sobre sus productos después de que el anuncio del llamado "Día de la Liberación" de Trump en abril viera a Estados Unidos imponiendo aranceles a la mayoría de los países del mundo. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá también han afectado las ventas de alcohol: la mayoría de las provincias canadienses boicotearon las bebidas espirituosas estadounidenses a principios de año.