Una fábrica con más de 60 años en Madrid se muda a Catalunya y deja casi 100 afectados

Cerca de un centenar de trabajadores han sido incluidos por la empresa Frutos Secos Medina en un expediente de regulación de empleo (ERE) tras el cierre de su planta de producción en la localidad de Móstoles, poniendo así fin a una trayectoria en el municipio de mas de seis décadas. Desde la Unión Comarcal Oeste de CCOO Madrid han explicado que la clausura de la planta fue comunicada en noviembre a los empleados, una decisión que responde al traslado de la actividad a Reus, donde se encuentra la matriz del grupo Borges, propietario de la firma

4 comentarios
vvjacobo #3 vvjacobo
Los mejores ERE, los de madrid.
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
Es decir que borges compró la empresa para quedarse con su cuota de mercado, sus clientes, evitar su competencia, ... y despues ha cerrado su planta y despedido a todos.
#1 Katos
La excepción que confirma la regla
Flugufrelsarinn #2 Flugufrelsarinn
A ver si mejora la calidad, porque entre éstos y los de La Madrileña, bien rancios te los vendían. No he comido peores frutos secos en mi vida, en serio.
