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Fábrica china de cátodos en Mérida: 800 millones de euros y 500 empleos

Fábrica china de cátodos en Mérida: 800 millones de euros y 500 empleos

La mercantil impulsora de la futura fábrica de materiales catódicos LFP en la capital extremeña está ya en disposición de iniciar las obras, según ha afirmado este jueves el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría

| etiquetas: merida , empleo , extremadura
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8 comentarios
8 2 0 K 121 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y ahora queda la fábrica de anodos
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Priorat #6 Priorat
#1 Bueno, la tecnología está en el cátodo.
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GeneWilder #7 GeneWilder
#1 Y la de tubos y rayos.
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Dene #8 Dene
#1 que no la pongan muy cerca, pueden saltar chispas!
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
La fábrica prevé la creación de alrededor de 500 empleos directos,

Mucho empleo me parece a mí para una fábrica moderna. Pero claro, lo afirma el consejero ... si son 200 ya son bastantes.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Nosotros fabricamos allí y ellos fabrican aquí o_o
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

No exactamente. Nosotros les pedimos que fabriquen allí y ellos fabrican aquí.
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ombresaco #5 ombresaco
#2 Tú aquí y yo allí
seguimos unidos
Vivimos todo por igual

Bebemos, fumamos
y nos colocamos
Tenemos plena libertad
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menéame