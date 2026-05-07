Fábrica china de cátodos en Mérida: 800 millones de euros y 500 empleos

La mercantil impulsora de la futura fábrica de materiales catódicos LFP en la capital extremeña está ya en disposición de iniciar las obras, según ha afirmado este jueves el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría
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Mucho empleo me parece a mí para una fábrica moderna. Pero claro, lo afirma el consejero ... si son 200 ya son bastantes.
No exactamente. Nosotros les pedimos que fabriquen allí y ellos fabrican aquí.
seguimos unidos
Vivimos todo por igual
Bebemos, fumamos
y nos colocamos
Tenemos plena libertad