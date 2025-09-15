edición general
Fabio, el colombiano de 52 años fallecido en la explosión de Vallecas: había convertido un local del bajo en su hogar hace seis meses

El espacio estaba correctamente alquilado y reformado para uso residencial, según indicaron fuentes municipales.

Según una pareja que conocía a la víctima, el hombre “estaba arreglando un sótano que tenía en su casa, en el suelo de su habitación, y que estaba lleno de humedades y con el techo descascarillado”.

