2
meneos
37
clics
Fabio, el colombiano de 52 años fallecido en la explosión de Vallecas: había convertido un local del bajo en su hogar hace seis meses
El espacio estaba correctamente alquilado y reformado para uso residencial, según indicaron fuentes municipales.
etiquetas
:
infraviviendas
,
madrid
,
crisis
#1
Icelandpeople
Según una pareja que conocía a la víctima, el hombre “estaba arreglando un sótano que tenía en su casa, en el suelo de su habitación, y que estaba lleno de humedades y con el techo descascarillado”.
0
K
20
