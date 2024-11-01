La FAA cierra el espacio aéreo en El Paso, Texas, y suspende todos los vuelos por 10 días

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas durante diez días, suspendiendo todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto. La FAA indicó que las restricciones temporales de vuelo eran por "razones especiales de seguridad", pero el aviso no proporcionó detalles adicionales. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.