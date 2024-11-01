edición general
Un F-16 israelí aparece con una bomba JDAM desconocida que podría contener fósforo blanco

Las marcas rojas en el arma de 900 kilos sugieren una carga incendiaria, posible variante del sistema Crash PAD diseñado para destruir arsenales químicos y biológicos

#2 guillersk
También podría no serlo

Y que dejen fotografiar eso, sería raro, por qué sería una pista muy clara de a dónde va
