Extremoduro: el recibo que pagó “Rock transgresivo”  

No hace mucho rescatamos la entrevista en la que Robe contaba cómo inventó el crowdfunding en 1988. Pues bien, hoy os traemos la imagen del boleto de 1000 pesetas con el que Roberto Iniesta Ojea se comprometía a mandar a cada uno de los compradores “Rock transgresivo” una vez Extremoduro grabara y fabricara la maqueta, ya en 1989. Autofinanciación lo llamaron, aunque en realidad, aquella cinta de cassette fue mayoritariamente costeada con el mecenazgo de los primeros seguidores del grupo. www.youtube.com/shorts/kdUhOKJeWNY
www.youtube.com/watch?v=-oYQgetyn5c&list=PLC013C26AE1F2586A