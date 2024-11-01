edición general
Extremoduro 'Extremaydura' en Plastic TVE 1990 (3:21 min.)

Primera (y unica) actuacion de Extremoduro en TVE.

| etiquetas: robe , extremoduro , 1990 , tve , plastic
10 comentarios
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#5 hay que dejar el camino social alquitranado
Katapulta2 #7 Katapulta2
#6 porque en el se nos queda pegada la pezuña....
glups #1 glups
Nota: Con los subtitulos puestos puedes echarte unas risas.
ansiet #2 ansiet
#1 Joder con subtitulos y sin ellos viendo a Robe... Hoy precisamente hoy no rio nada.
Lo siento
Ultron #3 Ultron
#1 Tengo un concierto en VHS (no sé si estará online) que se llama "Nos tiramos a joder" que es puro Extremoduro, Robe con un pelotazo que se le olvidan las canciones, tremendo.

Si alguien tiene a bien subirlo, es un documento histórico.
troymclure #4 troymclure
#3 www.youtube.com/watch?v=duOFEm-Fxm0&t

He ido a conciertos de Extremoduro, donde Robe apenas se sostenia en pie
Katapulta2 #5 Katapulta2
#4 lo que nadie puede negar es que cantaba lo que sentía, y cantar lo que sentía rodeado de tanta miseria moral es complicado de afrontar, es difícil mantener el hilo (el equilibrio).

"No es síntoma de buena salud estar bien adaptado a una sociedad enferma"
#10 Pastis
#3 en Gares hizo uno que estaba mucho peor que el ese. Empezo con horas de retraso y luego no se acordaba de las letras, tan mal estaba, que salió una chica del público, cogió el micrófono y fue la que canto medio concierto.
#8 rafeame
¡Yo lo vi! ¡Yo estaba delante de la tele cuando salió! ¡Extrema!¡Extrema! ¡Extrema extrema extrema extrema!
#9 Pastis
#8 otro que lo vio con unos 13 años, y me impacto mucho, tanto como para ser de Extremoduro toda mi vida.
