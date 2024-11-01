·
Extremoduro 'Extremaydura' en Plastic TVE 1990 (3:21 min.)
Primera (y unica) actuacion de Extremoduro en TVE.
cultura
#6
MoñecoTeDrapo
#5
hay que dejar el camino social alquitranado
1
K
17
#7
Katapulta2
#6
porque en el se nos queda pegada la pezuña....
0
K
6
#1
glups
Nota: Con los subtitulos puestos puedes echarte unas risas.
1
K
16
#2
ansiet
#1
Joder con subtitulos y sin ellos viendo a Robe... Hoy precisamente hoy no rio nada.
Lo siento
1
K
19
#3
Ultron
#1
Tengo un concierto en VHS (no sé si estará online) que se llama "Nos tiramos a joder" que es puro Extremoduro, Robe con un pelotazo que se le olvidan las canciones, tremendo.
Si alguien tiene a bien subirlo, es un documento histórico.
0
K
7
#4
troymclure
#3
www.youtube.com/watch?v=duOFEm-Fxm0&t
He ido a conciertos de Extremoduro, donde Robe apenas se sostenia en pie
0
K
7
#5
Katapulta2
#4
lo que nadie puede negar es que cantaba lo que sentía, y cantar lo que sentía rodeado de tanta miseria moral es complicado de afrontar, es difícil mantener el hilo (el equilibrio).
"No es síntoma de buena salud estar bien adaptado a una sociedad enferma"
0
K
6
#10
Pastis
#3
en Gares hizo uno que estaba mucho peor que el ese. Empezo con horas de retraso y luego no se acordaba de las letras, tan mal estaba, que salió una chica del público, cogió el micrófono y fue la que canto medio concierto.
0
K
7
#8
rafeame
¡Yo lo vi! ¡Yo estaba delante de la tele cuando salió! ¡Extrema!¡Extrema! ¡Extrema extrema extrema extrema!
0
K
7
#9
Pastis
#8
otro que lo vio con unos 13 años, y me impacto mucho, tanto como para ser de Extremoduro toda mi vida.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
