Extremistas de derecha israelíes bloquean la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

Extremistas de derecha israelíes bloquearon este viernes el ingreso de camiones con ayuda humanitaria destinada a la población hambrienta de Gaza, cerca del paso fronterizo de Kerem Shalom, donde se registraron incidentes que dejaron al menos dos detenidos, informaron medios locales. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales e informaciones de prensa, un grupo de activistas, portando banderas israelíes, se arrodilló de espaldas frente a los camiones de ayuda mientras entonaban el cántico «Am Yisrael Chai» («Viva Israel»).............

#1 Jodere
Asesinos, nazis israelíes bloquean la entrada de ayuda a Gaza, ese tenia que ser el titular.
Ze7eN #3 Ze7eN
Por el titular no me queda claro si se refiere al Gobierno, a un grupo de colonos o a toda la población.
manc0ntr0 #2 manc0ntr0
La pena es que no le calienten los cojones a alguien y les pase por encima con uno de esos camiones...cargado, por supuesto
