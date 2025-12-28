El extremismo y los discursos de odio son muy rentables en internet

La monetización de los grupos que se dedican a difundir odio a través de internet pueden adquirir diferentes formas incluyendo el uso de criptomonedas, el crowdfunding, las donaciones, las transmisiones en directo y el merchandising. A través de las redes sociales llegan a audiencias más amplias y crean incentivos financieros para que otros se unan. La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk en 2022 se ha visto generalmente como un punto de inflexión en cuanto a la moderación, los grupos extremistas están regresando de manera masiva.