El extremismo y los discursos de odio son muy rentables en internet

La monetización de los grupos que se dedican a difundir odio a través de internet pueden adquirir diferentes formas incluyendo el uso de criptomonedas, el crowdfunding, las donaciones, las transmisiones en directo y el merchandising. A través de las redes sociales llegan a audiencias más amplias y crean incentivos financieros para que otros se unan. La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk en 2022 se ha visto generalmente como un punto de inflexión en cuanto a la moderación, los grupos extremistas están regresando de manera masiva.

#2 detectordefalacias
Un tonto y su cartera tienden a estar juntos poco tiempo.
taSanás #3 taSanás
pero acordaos, el discurso de odio, es siempre de los de enfrente, lo nuestro siempre son posiciones razonadas justas y éticas.
#1 Vamohacalmano
Pues ni un duro he ganado oye...trabajando GRATIS!!!
