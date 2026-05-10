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Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA

Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA

El ajuste sobre las 39 ZEPA incluidas en el decreto deja un saldo neto de 7.423,71 hectáreas menos de suelo protegido en Extremadura. Pero la cifra definitiva podría ser aún mayor, ya que la Junta plantea también la reducción de algo más de 3.600 hectáreas sobre 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con las ZEPA, la aprobación depende del pronunciamiento de la Comisión Europea.

| etiquetas: extremadura , zepa , valdecañas , reducción , pp , vox
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8 comentarios
16 3 0 K 130 actualidad
Catapulta #1 Catapulta
El mapa lo dice todo. Reducción de espacios protegidos y ampliación prácticamente nula. Si atendemos a los lugares donde se reduce vemos que es todo para pelotazo y protección de pelotazos. Sin vergüenza alguna.
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#2 chavi
Extremadura va a ser el paraíso del Golf.... xD xD xD xD
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#6 pirat
#2 Van a nadar en la abundancia
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Glidingdemon #5 Glidingdemon
Que chorpresa, ahora aznarin el tarzan de maceta, ya no tendrá que preocuparse por su pelotazo de chalet en ese vergel. Y yo que pensaba que se lo iban a tirar abajo. :troll: Esto es lo que llama su aprendiz, aquello de la prioridad Nazional, no?
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powernergia #4 powernergia
"Todos son iguales".
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#7 pirat
ppelotazos
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#8 omega7767
suena mucho en hectareas

seguro que lo pasamos a campos de futbol y no es tanto
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#3 luckyy
"Pierde", dice el medi!!!
Y nadie sabe dónde están
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menéame