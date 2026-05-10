Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA

El ajuste sobre las 39 ZEPA incluidas en el decreto deja un saldo neto de 7.423,71 hectáreas menos de suelo protegido en Extremadura. Pero la cifra definitiva podría ser aún mayor, ya que la Junta plantea también la reducción de algo más de 3.600 hectáreas sobre 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con las ZEPA, la aprobación depende del pronunciamiento de la Comisión Europea.