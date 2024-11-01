edición general
La extrema derecha racista quiere montar un Torrepacheco en Madrid, y no se lo vamos a permitir

La extrema derecha racista quiere montar un Torrepacheco en Madrid, y no se lo vamos a permitir

La ultraderecha, desde VOX, hasta el PP madrileño y grupúsculos fascistas, están tratando de instrumentalizar la detención de un menor migrante por una denuncia de violación en el barrio de Hortaleza para tratar de repetir la cacería racista que tuvo lugar en Torrepacheco en julio.

Professor #1 Professor *
Hago un llamamiento aquí desde el internet a los camaradas de toda España, para que no se emplee violencia contra inmigrantes.

Perfil bajo, esconded los tatuajes, ropa casual, pelo normal , no portar armas. Colaboración con las fuerzas de seguridad, obediencia. Calmad a los compañeros más exaltados.

Pensad que los rojos y los enemigos de españa y de la civilización cristiana están alerta. Aprovecharán cualquier acción para destruirnos.
#2 Pivorexico
#1 Ya se encarga la farlopa de destruir las dos neuronas que tenéis enfrentadas .
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 Te reto a un duelo en el parque de los patos al amanecer. Tú elijes armas, hoz o martillo.
