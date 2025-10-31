edición general
18 meneos
45 clics
La extrema derecha cae en Países Bajos: el joven gay y ecologista Rob Jetten será el nuevo primer ministro

La extrema derecha cae en Países Bajos: el joven gay y ecologista Rob Jetten será el nuevo primer ministro

Aunque no se ha terminado de contar los votos, su partido, el D66, ya no puede ser superado por el PVV de extrema derecha. Será el encargado de formar gobierno, que ya ha dicho que será una gran coalición

| etiquetas: países bajos , rob jetten
15 3 1 K 128 actualidad
5 comentarios
15 3 1 K 128 actualidad
#2 Leclercia_adecarboxylata
Es gay, ecologista, vegetariano, animalista, sincebollista, fan de Beyoncé, bético y sintoniza La 2 a las 4 de la tarde. Lo peor de lo peor.
4 K 59
RoterHahn #3 RoterHahn
#2
Y lo peor de todo, toma el te de las 5 a las 9 y en un pub ingles.
2 K 49
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#2 Y además siempre saluda a sus vecinos.
1 K 34
#5 cajadecartonmojada
#2 Iba a decir que te faltaba decir que es ciclista, pero eso en Países Bajos...
1 K 32
#1 Katos
Vamos a inventarnos una no noticia de unos resultados electorales
0 K 9

menéame