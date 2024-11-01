La extraordinaria historia de Hércules, el oso al que una pareja adoptó y crio como parte de su familia

Desde que Hércules llegó a la casa de Andy y Maggie Robin en Sheriffmuir, cerca de la ciudad de Dunblane, en el centro de Escocia, los tres se volvieron inseparables. Comenzaban el día desayunando juntos en la cocina (café endulzado con leche condensada y azúcar, huevos, salchichas) y pasaban el resto de la jornada jugando, entrenando o simplemente haciéndose compañía. Pero aunque se comportaban a todas luces como una familia, eran sin duda un trío muy particular. Y es que Hércules -o Herc, para los conocidos- no era un ser humano, era un oso.