Extraños mensajes revelan que el hombre armado de 21 años que irrumpió en el complejo Mar-a-Lago de Trump «estaba obsesionado con los archivos de Epstein». (Eng)

Los mensajes obtenidos por TMZ muestran que, solo una semana antes, Martin envió unos extraños mensajes de texto a un compañero de trabajo diciendo: «No sé si has leído los archivos Epstein, pero el mal es real e inconfundible». Añadió: «Lo mejor que podemos hacer las personas como tú y yo es utilizar la poca influencia que tenemos. Cuéntale a otras personas lo que sabes sobre los archivos de Epstein y lo que está haciendo el Gobierno al respecto. Conciencia a la gente».

nemeame #1 nemeame
Si era un demente armado y obsesionado con Epstein seguramente fuese un amigo intimo de Trump :troll:
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Pero era un therian o no ?
cosmonauta #2 cosmonauta *
Como cualquier buen lunático conspiranoico.

Llevamos 600 noticias aquí al respecto. Quizás ocupa más que los propios archivos.
azathothruna #3 azathothruna
Estemos de acuerdo en que el tipo por mas maga / loco que este, al menos lucha por la verdad
