Los extraños casos de los linces blancos: ya van dos avistados

Los ejemplares no son albinos, y en el caso anterior, también registrado en Andalucia, el lince recuperó su coloración normal. Una posible causa del cambio de coloración es una sobreexposición a algún foco contaminante o productos químico fitosanitario empleado en los olivares. Los técnicos expertos que llevan a cabo el programa de cría y reintroducción del lince ibérico están un poco boquiabiertos. Han detectado un nuevo, y sorprendente caso, de un lince blanco. Un aficionado de la fotografía de naturaleza ha captado también en vídeo la imagen

calde #1 calde
a ver si es que hay por algún vertedero de pinturas... :troll:
#4 JaimeR
#1 La noticia insinúa eso más o menos:

Una posible causa del cambio de coloración es una sobreexposición a algún foco contaminante o productos químico fitosanitario empleado en los olivares
#2 capitan.meneito
Ya hay muchos, hay que organizar una batida para que no se desmadren.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Los ejemplares no son albinos, y en el caso anterior, también registrado en Andalucia, el lince recuperó su coloración normal

Curioso y más les vale que sea así. Un bicho blanco suele durar poco.
