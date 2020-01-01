edición general
El extraño fenómeno que ataca costas españolas: Está desapareciendo playas en esta zona

Según datos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en un lapso de cuatro años (2020 – 2024) las olas han devorado más de 90 mil metros cúbicos de arena en Badalona y Montgat, sin contar los otros municipios costeros de esta provincia, generando una creciente preocupación sobre esta pérdida de costa. El fenómeno está conllevando a la desaparición de las playas a lo largo del litoral, un problema que amenaza a varios destinos turísticos y con ello estaría provocando un significativo impacto ambiental y económico.

Ripio #1 Ripio
Pues se echa más.
Para el turista, lo que haga falta.
Ripio #3 Ripio
Tengo fotos de los años 40/50 de una playa cerca de mi casa, conocida a nivel nacional.

Había unos 20 metros (si llega) de arena.

Hoy hay más de 100, que todos los años hay que rellenar.

Todo muy natural, sí.
#4 diablos_maiq *
#3 es que en tu pueblo las mareas van muy lentas. Dales tiempo.
Connect #5 Connect *
Menudo artículo hecho en un pim pam. Así de verano. Y ahora resulta que la culpa es de las playas artificiales.
En 1992 todos los escombros que se generaron en las construcciones para los Juegos Olímpicos, se llevaban a un centro de tratamiento de residuos (ahora es TERSA, la planta de residuos de Sant Adriá). Allí se machacaban hasta convertirlos en arena y se esparcían por las playas de Barcelona. Eran muchas toneladas, pero ni mucho menos llegó a ser un porcentaje importante frente a las…   » ver todo el comentario
Ripio #6 Ripio
#5 La que yo digo tiene kilómetros de longitud y no hay ni puertos ni leches.
Simplemente, la naturaleza no da para una playa así.
Pero ahí la tienes, año tras año,
#2 AlexGuevara
Durante los años 90 y 00 numerosos científicos aconsejaron dejar de construir espigones para crear playas así como puertos deportivos ya que no permiten la regeneración de la arena que siguen las corrientes….nadie les hizo caso
