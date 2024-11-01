Los extranjeros copan el 45% de los nuevos empleos creados en Andalucía en 2025

Almería es la provincia de España con mayor peso de afiliados inmigrantes, el 25% del total de la provincia, y Cádiz es la que menos tiene: solo uno de cada 22 trabajadores es de otro país. El peso de los trabajadores inmigrantes en Andalucía es más bien bajo, solo el 11% del total de trabajadores, aunque si se pone la lupa en las provincias la situación es muy desigual. Almería es el territorio de España con más peso de extranjeros trabajadores (el 25,39% del total según la media de diciembre de 2025), mientras que Cádiz es la que tiene menos.