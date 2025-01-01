La extraña desaparición de Michael Rockefeller: un misterio que aún atormenta  

En noviembre de 1961, el etnógrafo Michael Rockefeller desapareció en la costa sur de Nueva Guinea. Su desaparición captó la atención mundial, no sólo porque era el bisnieto de John D. Rockefeller, sino por los inquietantes rumores. Oficialmente fue declarado muerto por ahogamiento. Investigadores, periodistas e incluso misioneros han reunido testimonios que sugieren que Rockefeller sobrevivió al naufragio de su barco, llegó a la orilla y fue asesinado y devorado por miembros de la tribu Asmat.