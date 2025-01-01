edición general
La extraña desaparición de Michael Rockefeller: un misterio que aún atormenta

La extraña desaparición de Michael Rockefeller: un misterio que aún atormenta  

En noviembre de 1961, el etnógrafo Michael Rockefeller desapareció en la costa sur de Nueva Guinea. Su desaparición captó la atención mundial, no sólo porque era el bisnieto de John D. Rockefeller, sino por los inquietantes rumores. Oficialmente fue declarado muerto por ahogamiento. Investigadores, periodistas e incluso misioneros han reunido testimonios que sugieren que Rockefeller sobrevivió al naufragio de su barco, llegó a la orilla y fue asesinado y devorado por miembros de la tribu Asmat.

cultura
#2 diablos_maiq
Alguien les dijo que era muy rico y entendieron que estaba muy rico.

Lost in translation
#4 Ripio
#1 #2 Humor negro:


:troll:  media
#1 Asimismov
Si salió vivo del mar, los asmat pensarían que se trataba de un pescado y en su caso muy rico.
#6 chocoleches
Si lo sacaron del río, en el menú del día de los Asmat lo anotaron como carne o como pescado?
#3 Leon_Bocanegra
Sin duda nuestro caritativo amigo tuvo la mala suerte de establecer
su primer contacto con un pobre malo,
posiblemente simpatizante de
alguna banda armada y que además
ignoraba por completo que el nieto rebelde de un rico primermundista no es en realidad un rico primermundista,
ya que sólo hace uso de sus privilegios cuando le es estrictamente necesario y además
pide limosna en el primer mundo
para ayudar a los pobres negritos.
#5 Leon_Bocanegra
Queridito abuelito de Rokefeller:
por la presente le queremos agradecer el 0'7
que nos hizo llegar en forma de nieto,
y sin más le devolvemos el poncho de lana,
el libro y las gafas, pues no sabemos
muy bien que hacer con ello.
Sin más, se despiden de usted
agradecidos los Guineanitos.
#7 Don_Pixote
Falta la teoría de que se integró y se dedicó a hacer descensos  media
