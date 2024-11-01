edición general
Una extrabajadora del asador de Almería denunciado por estafa: "Se daban pollos de hace tres días"

La denuncia por una presunta estafa vinculada a una iniciativa de menús solidarios en Almería sigue generando reacciones. A la querella presentada por una mujer de Valencia, que asegura haber sido engañada para donar 50 euros con el fin de ayudar a personas vulnerables, se suma ahora el testimonio de una extrabajadora del asador denunciado. En declaraciones a LA VOZ, la antigua trabajadora del hombre denunciado, responsable de Aúpa Asador de Pollos, ha relatado las condiciones laborales en las que funcionó el negocio y el proyecto de menús...

bacilo #2 bacilo
Confundiendo solidaridad con llenarse el bolsillo.
PaulDurden #4 PaulDurden
#2 De eso en VOX saben mucho...
#3 Cincocuatrotres
Me acuerdo de una iniciativa que era algo así como frigoríficos solidarios, en los que los solidarios podían dejar la comida que les sobrase en el frigorífico etc y a algunos les parecía una idea fantástica, cuantos viven del cuento en este país!
