Una extrabajadora del asador de Almería denunciado por estafa: "Se daban pollos de hace tres días"

La denuncia por una presunta estafa vinculada a una iniciativa de menús solidarios en Almería sigue generando reacciones. A la querella presentada por una mujer de Valencia, que asegura haber sido engañada para donar 50 euros con el fin de ayudar a personas vulnerables, se suma ahora el testimonio de una extrabajadora del asador denunciado. En declaraciones a LA VOZ, la antigua trabajadora del hombre denunciado, responsable de Aúpa Asador de Pollos, ha relatado las condiciones laborales en las que funcionó el negocio y el proyecto de menús...